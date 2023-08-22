Создать сервис по выявлению битых изображений

Нужно отключить валидация токена на сайте, или подделать запрос что истёкший токен валидный например через редирект 301 Есть первый сайт(ссылку дам в лс). На нем после ввода личных данным мы получаем токен. Представляет он ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть в чем: есть рекламные кампании, и мы выводим для них рекламу на экраны. Все бы ничего, но иногда сам функционал экранов ломается и он становится битым отдельными ячейками (каждый экран состоит из прямоугольных ячеек). Ломаться может по разному (примеры привел на картинках). Нужно написать такой сервис, который бы выявлял такие экраны (мы фотографируем эти экраны и можем их нормализовать, нужно только обработать и сказать однозначно - битый экран или же нет). На чем писать - без разницы, но я предлагаю обучить нейронку для этой задачи, которая прошлась бы по 3000-4000 тысячам таких фотографий и уже автоматически выявляла проблему. Но дело ваше - можете и без нее. Скажу сразу - ячейки могут ломаться и не только черным цветом, могут и красным, синим, зеленым и тд. На последней картинке привел пример, как выглядит сетка ячеек.
Как гарантия того, что вы сможете выполнить эту задачу, накидайте в отклике идей как будете реализовывать функционал и на чем будете писать. Бюджет какой укажете, там решим уже, но скажу сразу - немаленький
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Добрый день. Есть файл с раскроями штанов в формате DGB из программы julivi. Эти раскрои надо просто открыть в этой программе и экспортировать в формат, который можно открыть с программе Эдоб Иллюстратор. Очень важно, что ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
ранга джун и мидл, есть работа, нужно написать брутфорс для тестирования уязвимостей сайта. есть желание поработать?Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Реализованы правила игры в шахматы. Нужно добавить взаимодействие клиента с сервером через ASP.NET Web API: создание шахматной партии, подключение к ней игрока, сохранение статистики в базе данных на сервере, отображение таблиц на Windows-формах. Язык программирования ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Разработка десктоп программы В браузере на сайте отображены числа, в виде горизонтальной строки. Программа должна их определять и запоминать. Как только будет определенная комбинация, она выполнит действия: в определенном месте в браузере выполнить mouse1, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $50
Приветствую! Нужен бот, которому можно будет присылать ссылку на сайт объявления. В основном это сайт недвижимости, а он будет удалять watermark (водный знак сайта) с изображений по ссылке. Это будет конкретный объект недвижимости. Ответом бот ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно написать 2 программы на языке C# связанные между собой, одна для администратора, вторая для гостя. Клиент регистрируется, позже после администратор может добавить баланс на аккаунт. На этот баланс клиент может купить часы, либо пакет. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1100
Опис вакансії: Ми шукаємо досвідченого розробника для реалізації проекту з інтеграції Microsoft CRM і системи обліку 1С з метою оптимізації бізнес-процесів нашого клієнта. Основні завдання: Розробка механізмів інтеграції між Microsoft CRM ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно написать многопоточную систему трафика с использованием JobSystems для мобильной игры. Необходимо также сделать трафик разнообразным, специально сделать чтобы он иногда врезался и сделать возможность трафика парковаться и уезжать с парковки.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $100
Всех приветствую ? Тема : Ищем человека, кто сможет сделать дип фейк с ИИ Содержание: есть видео с длительностью 15 мин съемки на хорошую камеру . Разные ракурсы и эмоции : ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 месяца назад