Создать сервис по выявлению битых изображений

Суть в чем: есть рекламные кампании, и мы выводим для них рекламу на экраны. Все бы ничего, но иногда сам функционал экранов ломается и он становится битым отдельными ячейками (каждый экран состоит из прямоугольных ячеек). Ломаться может по разному (примеры привел на картинках). Нужно написать такой сервис, который бы выявлял такие экраны (мы фотографируем эти экраны и можем их нормализовать, нужно только обработать и сказать однозначно - битый экран или же нет). На чем писать - без разницы, но я предлагаю обучить нейронку для этой задачи, которая прошлась бы по 3000-4000 тысячам таких фотографий и уже автоматически выявляла проблему. Но дело ваше - можете и без нее. Скажу сразу - ячейки могут ломаться и не только черным цветом, могут и красным, синим, зеленым и тд. На последней картинке привел пример, как выглядит сетка ячеек.



Как гарантия того, что вы сможете выполнить эту задачу, накидайте в отклике идей как будете реализовывать функционал и на чем будете писать. Бюджет какой укажете, там решим уже, но скажу сразу - немаленький