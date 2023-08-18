Экспортировать файл с расширением DGB из программы Julivi в другой.

Добрый день. Есть файл с раскроями штанов в формате DGB из программы julivi. Эти раскрои надо просто открыть в этой программе и экспортировать в формат, который можно открыть с программе Эдоб Иллюстратор. Очень важно, что бы сохранился такой же масштаб 1 к 1. Кто готов сделать?Просьба отвечать только тем, кто работает в этой программе! Нужен именно экспорт а не конвертация.