Декодировать файлы, написать декодер

Необходимо сделать C# программу для получения и загрузки музыки с профиля VK
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все информацию подробно дам в тг, сюда файты к сожалению не могу закинуть, сайт почему-то не пропускает...
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