German18

Антон German18

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
12 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
18%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Преобразователь dds формата в png

    Требуется разработка программного обеспечения, которое сможет преобразовывать изображения из DDS формата в PNG. Обычные конвертеры не подходят для данной задачи. Уточнения и материалы будут предоставлены после выбора исполнителя.

    Разработка программ
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    11 дней назад

  • Декодер

    Требуется разработать декодер для файлов от игры, написанной на C++ и Java. Необходимо извлечь содержимое файлов и создать прикладное ПО. Идеально для тех, кто хочет проверить свои навыки в программировании.

    C++Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Декодер

    Необходимо провести анализ файлов от мобильного приложения и разработать декодер для расшифровки данных. Важно учитывать наличие манифеста с ключами в старых версиях приложения. Обратите внимание на то, что Windows-версия имеет декодированный вид файла, в то время как Android-версия закодирована. Задача включает работу с сервером прогресса для обеих платформ.

    Анализ кодаAndroid
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Патч для игр

    $200

    Требуется создать мобильное приложение, позволяющее изменять определенные файлы в корневом каталоге устройства без необходимости в рут-доступе. Также необходимо реализовать функционал для загрузки пользователем файлов, которые будут заменяться в процессе работы приложения.

    Разработка мобильных приложений
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Приложение android

    Требуется создать Android-приложение, которое будет менять определенные файлы в корневой директории устройства без необходимости рут-доступа. Приложение должно позволять пользователю загружать файлы для замены, обеспечивая простоту и удобство в использовании. Основной задачей является реализация функционала замены файлов с учетом безопасности и стабильности работы.

    Разработка мобильных приложенийAndroid
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Декодировать файлы, написать декодер

    Требуется разработать декодер для файлов. Заказчик предоставит подробную информацию о задаче. Ожидается создание приложения для декодирования с учетом всех специфических требований.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Раскодировать файлы

    Требуется раскодировать файлы. Вся необходимая информация будет предоставлена для выполнения задания. Ожидается качественный и быстрый результат.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Раскодировка файлов

    Требуется раскодировать файлы. Заказчик предоставит всю необходимую информацию для выполнения задачи. Ожидается качественное выполнение работы в срок.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Раскодировка файлов

    Требуется разработать программу для раскодировки и кодирования файлов в обратное состояние. Обеспечьте возможность обучения по работе с ПО. Вся необходимая информация будет предоставлена.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Раскодировка файлов

    Требуется раскодировать два файла с использованием прикладного программного обеспечения. Ожидается качественный результат и соблюдение сроков выполнения задачи.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Vamp
43 года
21 год в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
3 года назад
Доработка раскодировщака
Все отлично. Рекомендую.
Работали с Евгением 2й раз,все быстро сделал,самый лучший,советую и рекомендую
Ответный отзыв
Vamp
43 года
21 год в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
3 года назад
Раскодировка файлов
Все отлично. Рекомендую.
Лучший из Лучших. Быстро выполнил задачу,человек с пониманием,профессионал своего дела,остался очень доволен от качества Евгения работы. Если бы спрашивали знакомы,друзья по каким либо вопросам связанные с программирование,рекомендовал бы только Евгения.
Ответный отзыв