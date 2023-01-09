Требуется разработка программного обеспечения, которое сможет преобразовывать изображения из DDS формата в PNG. Обычные конвертеры не подходят для данной задачи. Уточнения и материалы будут предоставлены после выбора исполнителя.
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 дней назад
Требуется разработать декодер для файлов от игры, написанной на C++ и Java. Необходимо извлечь содержимое файлов и создать прикладное ПО. Идеально для тех, кто хочет проверить свои навыки в программировании.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо провести анализ файлов от мобильного приложения и разработать декодер для расшифровки данных. Важно учитывать наличие манифеста с ключами в старых версиях приложения. Обратите внимание на то, что Windows-версия имеет декодированный вид файла, в то время как Android-версия закодирована. Задача включает работу с сервером прогресса для обеих платформ.Мобильные приложения1 заявкаЗакрытгод назад
- $200
Требуется создать мобильное приложение, позволяющее изменять определенные файлы в корневом каталоге устройства без необходимости в рут-доступе. Также необходимо реализовать функционал для загрузки пользователем файлов, которые будут заменяться в процессе работы приложения.Мобильные приложения1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется создать Android-приложение, которое будет менять определенные файлы в корневой директории устройства без необходимости рут-доступа. Приложение должно позволять пользователю загружать файлы для замены, обеспечивая простоту и удобство в использовании. Основной задачей является реализация функционала замены файлов с учетом безопасности и стабильности работы.Мобильные приложения3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработать декодер для файлов. Заказчик предоставит подробную информацию о задаче. Ожидается создание приложения для декодирования с учетом всех специфических требований.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется раскодировать файлы. Вся необходимая информация будет предоставлена для выполнения задания. Ожидается качественный и быстрый результат.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется раскодировать файлы. Заказчик предоставит всю необходимую информацию для выполнения задачи. Ожидается качественное выполнение работы в срок.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать программу для раскодировки и кодирования файлов в обратное состояние. Обеспечьте возможность обучения по работе с ПО. Вся необходимая информация будет предоставлена.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется доработка раскодировщика, чтобы он мог выполнять обратное кодирование данных. Необходимо улучшить существующий функционал для достижения этой цели.Системное программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется раскодировать два файла с использованием прикладного программного обеспечения. Ожидается качественный результат и соблюдение сроков выполнения задачи.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад