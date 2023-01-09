Необходимо провести анализ файлов от мобильного приложения и разработать декодер для расшифровки данных. Важно учитывать наличие манифеста с ключами в старых версиях приложения. Обратите внимание на то, что Windows-версия имеет декодированный вид файла, в то время как Android-версия закодирована. Задача включает работу с сервером прогресса для обеих платформ.