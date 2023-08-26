Написать программу распаковщик \ упаковщик для файла с расширением bin

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка52 просмотра
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Написать программу или скрипт под Win для работы с архивами bin.
Программа должна уметь распаковывать bin архив на разделы, и упаковывать в исходный bin после редактирования нужного файла.
Разработчикам сайтов, и прочего, не имеющего отношения и понятия о задаче, просьба не писать ( давайте попробую), нужен человек понимающий суть вопроса.

4 месяца назад
Lensmen_
Дмитрий 
56 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад