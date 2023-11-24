Контрольная работа в Access

$6
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен1 заявка36 просмотров
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Сделать контрольную работу в Access, цену можем обговорить. ТЗ будет завтра в 8:30. Нужно Ваше согласие начать работу завтра с 8:30 до 9:30. Пример работы вот. Ее решать не надо!

месяц назад
guest_1700755084223
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
Avenger12
21 годРоссия
год в сервисе
Был
12 часов назад
месяц назад
$20
1 день
USDT
Сделал все быстро и качественно!
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