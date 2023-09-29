Нужна помощь по R Studio

Нужна помощь по работе в R Studio, довольно срочно, желательно сделать в течение 22 октября, т.к. в понедельник 22/10 уже надо все сдать после обеда. Спасибо всем, кто откликнется!

Кратко о задаче. Работа на английском языке, вот описание того, что нужно сделать:

Logistic regression model & interpretation of results, average marginal effects, model comparison, multicollinearity, linearity, influential cases, interaction.