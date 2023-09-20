Помощь по Теории и устройству судна

Задание: 1) подготовить прогноз по Проекту на 2023 год с расчетом влияния на все формы отчетности, 2) оценить итоговую стоимость проекта. Проект - строительство нового Модуля в ДЦ. Начала ...
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1. На теоретическом чертеже своего судна определите местоположение №1, вычертите в масштабе проекции «бок» и «полуширота», рассчитайте и постройте кривую емкости трюма
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