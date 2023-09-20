Помощь по Теории и устройству судна

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка31 просмотр
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1.                 На теоретическом чертеже своего судна определите местоположение №1, вычертите в масштабе проекции «бок» и «полуширота», рассчитайте и постройте кривую емкости трюма

2 месяца назад
guest_1697152892537
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад