STL-контейнер Smart Pointers

В этой задаче необходимо реализовать аналоги шаблонов std::shared_ptr и std::weak_ptr.

SharedPtr

Необходимо реализовать класс SharedPtr<T> , который должен содержать следующие методы:

(За описанием работы методов можно обращаться к cppref)

Конструкторы SharedPtr() - по умолчанию SharedPtr(Y* ptr) - конструктор от c-style указателя. Может быть как указатель на T, так и указатель на наследника T SharedPtr(const SharedPtr&) - конструктор копирования SharedPtr(SharedPtr&&) - move-конструктор SharedPtr(Y* ptr, Deleter), где Y - либо T либо наследник T. Deleter - класс в котором есть operator()(Y*) . Этот оператор нужно вызывать вместо уничтожения объекта под шаредом (освобождение памяти делать не нужно). SharedPtr(Y* ptr, Deleter, Alloc), где Alloc - пользовательский аллокатор. Этот аллокатор используется для создания сущностей в динамической памяти, которые нужны для работы шареда. Аллокатор не должен применяться к уничтожению и освобождению ресурса (за это отвечает Deleter).

operator=(const SharedPtr&) - оператор присваивания копированием

operator=(SharedPtr&&) - оператор присваивания перемещением

Деструктор - если при смерти шаред обнаруживает, что пора уничтожать объект, но объект на самом деле типа Y, где Y наследник T, то объект должен быть уничтожен как Y. При этом если был передан кастомный Deleter то объект должен быть уничтожен с помощью него.

use_count - возвращает количество шаредов владеющих объектом.

Метод get для получения c-style указателя

операторы * и ->

Метод reset()

Note Шаред на родителя можно инициализировать шаредом на наследника. Это относится и к конструкторам и к операторам присваивания.

Note Alloc и Deleter это НЕ шаблонные параметры шареда. Унесите их в ControlBlock

Вне класса необходимо реализовать следующие функции:

MakeShared - создает SharedPtr из аргументов. Эта функция должна обращаться к new ровно 1 раз. Не забудьте про форвардинг аргументов

AllocateShared - делает то же что и MakeShared но с кастомным аллокатором. Этот же аллокатор должен быть использован для уничтожения и освобождения памяти под объект и под сущности шареда.

WeakPtr

Необходимо реализовать класс WeakPtr<T> , который должен содержать следующие методы:

Конструкторы WeakPtr() WeakPtr(const WeakPtr&) WeakPtr(const SharedPtr&) WeakPtr(WeakPtr&&)

operator=(const WeakPtr&) - оператор присваивания копированием

operator=(WeakPtr&&) - оператор присваивания перемещением

Деструктор

expired - возвращает True если объект под виком все еще валиден (на него есть шаред)

lock - возвращает SharedPtr на объект (если объект еще жив, иначе UB).

Код будет проходить уже установленные тесты и нужно, чтобы он также прошел по кодстайлу (snake_case). Ничем нельзя пренебрегать. Нужно сделать за день.