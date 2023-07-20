Нужно ответить на 10 вопросов по Carbon isotopes decay.

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт3 заявки56 просмотров
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Нужно ответить на 10 вопросов по Carbon isotopes decay. Вопросы и текст задания на Английском языке. 

Писать особо ничего не нужно в основном ответ на каждый вопрос это несложные расчёты. 

Все что нужно для решения дано в документе что прилагается ничего в интернете искать не нужно. 

Смотрите вложение, сделать нужно сегодня, студенту химику, физику или геологу потребуется меньше часа на решение. 

Я даю 3-4 часа. 

3 месяца назад
guest_1694824843474
США
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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