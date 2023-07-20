Нужно ответить на 10 вопросов по Carbon isotopes decay. Вопросы и текст задания на Английском языке.

Писать особо ничего не нужно в основном ответ на каждый вопрос это несложные расчёты.

Все что нужно для решения дано в документе что прилагается ничего в интернете искать не нужно.

Смотрите вложение, сделать нужно сегодня, студенту химику, физику или геологу потребуется меньше часа на решение.

Я даю 3-4 часа.