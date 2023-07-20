Учебные тикеты по ангуляр

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт2 заявки36 просмотров
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Нужно выполнить 4 учебныйх тикета по ангуляр. Для человека с опытом и пониманием 2-3 дня работы. Работа не большая - кому будет интересно сброшу сами задания и репозиторий как шаблон.

4 месяца назад
guest_1693374015964
Беларусь
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад