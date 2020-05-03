Full stack JavaScript developer
Привет!
Меня зовут Юрий, занимаюсь разработкой продакшн веб приложений уже 4 года! Работал как в больших так и маленьких компаниях.
Мой стек:
Html/Pug(Jade)
CSS/SCSS
JavaScript/Typescript/Jquery
Angular
ReactJS
Node.js/NestJS
PHP
MySql/MongoDB/Postgres
Движки - Wordpress
Услуги:
Адаптивная/респонсив верстка
Разработка фронтенда
Разработка бекенда
Итеграция с сторонними сервисами
Ускорении скорости загрузки сайта и СЕО оптимизация
Схема работы
Вариации оплаты проекта:
Безопасный платеж(желательно)
Поэтапная
Постоплата
Способы оплаты:
ЯД 4100110137810158
на карту (Сбербанк, Альфабанк, ВТБ, Тинькофф)
Связь со мной:
telegram - @LYurkaA
email - [email protected]
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#459
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
2 года назад
AngularВерстка страницДоработка сайтов
Не в первый раз сотрудничаю, и доволен продуктивной работой. Все в срок и ровно так как оговоренно в тз
Ответный отзыв
Очередной заказ, было приятно работать, побольше бы таких заказчиков!
$70
10 баллов
2 года назад
AngularВерстка страницДоработка сайтов
Отличный специалист, выполнил все так как требовалось. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Заказчик то что надо Безопасный платеж Адекватное общение Понимание Интересные задачи Буду рад поработать еще!
$40
10 баллов
4 года назад
Работа в очередной раз выполнена качественно и быстро! Правки внесены на лету. Рекомендую к сотрудничеству!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, объяснил что нужно сделать доходчиво оплата сразу после завершения, всегда на связи, рад сотрудничеству
$40
10 баллов
5 лет назад
JavaScript
Юрий помог разобраться с хитросплетениями скриптов на моем сайте. Наладил их грамотную работу, исправил имеющиеся ошибки и повысил производительность. Специалист своего дела. Буду обращаться еще при необходимости.
Ответный отзыв
Все отлично, всегда на связи, оплата сразу после всех проверок, рекомендую !
$50
10 баллов
5 лет назад
HTMLJavaScriptjQuery
Рекомендую! Всё сделано качественно, правки внесены на ходу.
Ответный отзыв
Отличный, адекватный заказчик, рекомендую к сотрудничеству, сам с удовольствием готов и дальше сотрудничать, если предоставится возможность!