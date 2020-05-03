ulitvinov

Юрий ulitvinov

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Full stack JavaScript developer

Привет!

Меня зовут Юрий, занимаюсь разработкой продакшн веб приложений уже 4 года! Работал как в больших так и маленьких компаниях.

Мой стек:

  • Html/Pug(Jade)

  • CSS/SCSS

  • JavaScript/Typescript/Jquery

  • Angular

  • ReactJS

  • Node.js/NestJS

  • PHP

  • MySql/MongoDB/Postgres

Движки - Wordpress

Услуги:

  • Адаптивная/респонсив верстка

  • Разработка фронтенда

  • Разработка бекенда

  • Итеграция с сторонними сервисами

  • Ускорении скорости загрузки сайта и СЕО оптимизация

Схема работы

Вариации оплаты проекта:

  • Безопасный платеж(желательно)

  • Поэтапная

  • Постоплата

Способы оплаты:

  • ЯД 4100110137810158

  • на карту (Сбербанк, Альфабанк, ВТБ, Тинькофф)

  • QIWI qiwi.com/p/79501785802

Связь со мной:

#3Firebase
#4Angular
#45Верстка страниц
#64Доработка сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#459
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

guest_16777609007466
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$160
10 баллов
2 года назад
Доработка проект Angular
AngularВерстка страницДоработка сайтов
Не в первый раз сотрудничаю, и доволен продуктивной работой. Все в срок и ровно так как оговоренно в тз
Очередной заказ, было приятно работать, побольше бы таких заказчиков!
Ответный отзыв
guest_16777609007466
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
2 года назад
Добавить функционал на проект Angular
AngularВерстка страницДоработка сайтов
Отличный специалист, выполнил все так как требовалось. Быстро и качественно.
Заказчик то что надо Безопасный платеж Адекватное общение Понимание Интересные задачи Буду рад поработать еще!
Ответный отзыв
milanist
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать адаптив лендинга
Работа в очередной раз выполнена качественно и быстро! Правки внесены на лету. Рекомендую к сотрудничеству!!
Отличный заказчик, объяснил что нужно сделать доходчиво оплата сразу после завершения, всегда на связи, рад сотрудничеству
Ответный отзыв
sejobs
43 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Скрипты js (доработка и оптимизация)
JavaScript
Юрий помог разобраться с хитросплетениями скриптов на моем сайте. Наладил их грамотную работу, исправил имеющиеся ошибки и повысил производительность. Специалист своего дела. Буду обращаться еще при необходимости.
Все отлично, всегда на связи, оплата сразу после всех проверок, рекомендую !
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milanist
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Сверстать 2 страницы на чистом js/html
HTMLJavaScriptjQuery
Рекомендую! Всё сделано качественно, правки внесены на ходу.
Отличный, адекватный заказчик, рекомендую к сотрудничеству, сам с удовольствием готов и дальше сотрудничать, если предоставится возможность!
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