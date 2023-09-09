Отверстать страницы с figma (мобильная верстка)

Необходимо добавить кнопки Viber и Telegram для одностраничного сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рассчитать стоимость и сроки обычной верстки html5, jquery и если верстать под react, vuejs, angular на ваш выбор. Страниц всего 4-5, только под мобильную версию. Ссылку на фигму пришлю в личку.
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