Отверстать страницы с figma (мобильная верстка)

HTML-версткаЗавершен6 заявок25 просмотров
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Figma
4 месяца назад
DragoSFire
25 летУзбекистан
5 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
deorfeal
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
$100
2 дня
UAH
Сотрудничали с Михаилом впервые, задача была - отверстать макет и оживить функционал. Абсолютно никаких проблем на всех этапах сотрудничества. Специалист знает свое дело. Рекомендую Михаила, для ваших совместных проектов.
Был очень рад разрабатывать проект на Vue.js, вместе с отличной коммуникацией от заказчика, процесс работы был очень комфортным и интересным. Всем советую к совместной работе!