Изменения в верстке

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Здравствуйте!

Нужны небольшие изменения в верстке.

Необходимо внести коррективы в плашку 'release-date', как показано на прикрепленной картинке по следующей ссылке: https://wordpress-744703-2823476.cloudwaysapps.com/releases/

Также требуется скорректировать отображение этого блока на главной странице, которая находится по ссылке: https://wordpress-744703-2823476.cloudwaysapps.com/

Вы можете управлять структурой элементов <div> и их стилизацией в следующем коде:

<div class="product-release-date-wrapper">

   <div class="product-release-date">

        <span class="product-release-date__date"></span>

   </div>

   <!-- Ваш код блока товара здесь -->

</div>
4 месяца назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Vla9ik
21 годУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$10
1 день
UAH
Все отлично. Быстро, качественно. Рекомендую
Четко поставленное ТЗ, приятно было сотрудничать