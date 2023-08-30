Доделать фронт для ресурса по просмотру мемов и гиф анимаций

HTML-версткаЗакрыт11 заявок80 просмотров
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Есть фронт для просмотра гиф анимаций, написан на react. Его нужно в mvp версии нужно привести к продакшн виду (визуально), чтобы можно было показывать пользователю (необходимые требования к элементам\верстке вышлю по запросу), также потребуется добавить некоторые элементы

в не mvp версии отрефакторить (писал фронт я, но с javascript и react дружу плохо, поэтому писал "чтобы работало хоть как то" по stackoverflow и ютюбу)

скрин того, как сейчас выглядит фронт в закрепе

4 месяца назад
guest_15059485177657
Казахстан
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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