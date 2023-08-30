Есть фронт-енд сайта, надо сделать так, чтоби на мобильном устройстве он бил зафиксирован, а не гулял влево-вправо, при перелистовании слайдов.
Доделать фронт для ресурса по просмотру мемов и гиф анимаций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фронт для просмотра гиф анимаций, написан на react. Его нужно в mvp версии нужно привести к продакшн виду (визуально), чтобы можно было показывать пользователю (необходимые требования к элементам\верстке вышлю по запросу), также потребуется добавить некоторые элементы
в не mvp версии отрефакторить (писал фронт я, но с javascript и react дружу плохо, поэтому писал "чтобы работало хоть как то" по stackoverflow и ютюбу)
скрин того, как сейчас выглядит фронт в закрепе
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