Доделать фронт для ресурса по просмотру мемов и гиф анимаций

Есть фронт для просмотра гиф анимаций, написан на react. Его нужно в mvp версии нужно привести к продакшн виду (визуально), чтобы можно было показывать пользователю (необходимые требования к элементам\верстке вышлю по запросу), также потребуется добавить некоторые элементы

в не mvp версии отрефакторить (писал фронт я, но с javascript и react дружу плохо, поэтому писал "чтобы работало хоть как то" по stackoverflow и ютюбу)

скрин того, как сейчас выглядит фронт в закрепе