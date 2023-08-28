Необходимо зделать правки на сайте. Сайт построен на GSAP.

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$20
HTML-версткаЗакрыт4 заявки88 просмотров
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У меня есть всё необходимое: макет в Figma, видео с примером анимаций, также имеется исходный код. Необходимо быстро завершить работу над анимациями в течение 2 дней. Чем быстрее будет выполнена работа, тем выше будет оплата. Пожалуйста, напишите мне в личные сообщения

4 месяца назад
RuslanSirko
Руслан 
40 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
2 часа назад