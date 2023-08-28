Необходимо зделать правки на сайте. Сайт построен на GSAP.

У меня есть всё необходимое: макет в Figma, видео с примером анимаций, также имеется исходный код. Необходимо быстро завершить работу над анимациями в течение 2 дней. Чем быстрее будет выполнена работа, тем выше будет оплата. Пожалуйста, напишите мне в личные сообщения