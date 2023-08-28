Необходимо сверстать макет из фигма по БЭМ

HTML-версткаЗакрыт12 заявок66 просмотров
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Нужно сверстать проект из фигма использую чистый HTML, CSS,JS, БЭМ.

Верстка должна быть обязательно семантический, валидной.

https://www.figma.com/file/3b9iyS1tYNPz9rtiNRxHBb/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82?type=design&node-id=0-1&mode=design

4 месяца назад
SergeyMIke
Майк 
25 летАргентина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад