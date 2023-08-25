Нужно сверстать пару страниц без адаптива

$25
HTML-версткаЗакрыт69 заявок291 просмотр
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Нужно сверстать пару страниц без адаптива,с figma

4 месяца назад
artur111995
Артур 
28 летАрмения
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
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