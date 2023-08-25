Из FIgma в Элементор (профессионально, быстро)

Надо перенести около 8 страниц из фигмы в элементор.

В чем суть: прогеры сделали портал на элементоре (с непростым функционалом), но верстка вышла очень кривоватой (из фигмы). Страницы уже готовы (по структуре макетов), но на тяп-ляп. Надо срочно их доработать до идеала (идеал - макет в фигме).

У нас есть вся голая верстка всех страниц в хтмл (адаптив) - на всякий случай.

Срок: до 31 числа