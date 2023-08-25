Из FIgma в Элементор (профессионально, быстро)

$200
HTML-версткаЗакрыт7 заявок146 просмотров
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Надо перенести около 8 страниц из фигмы в элементор.
В чем суть: прогеры сделали портал на элементоре (с непростым функционалом), но верстка вышла очень кривоватой (из фигмы). Страницы уже готовы (по структуре макетов), но на тяп-ляп. Надо срочно их доработать до идеала (идеал - макет в фигме).
У нас есть вся голая верстка всех страниц в хтмл (адаптив) - на всякий случай.
Срок: до 31 числа

Figma
4 месяца назад
lakont
Илья 
26 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад