Реальный заказ! Адаптивная верстка интернет-магазина Lookclab

Создание и адаптив страниц:

Главная - https://word1ess.github.io/Lookclab/ Здесь реализован слайдер, довольно интересный блок с рекламой определенного товара, grid-секция с самими товарами и flex-секция с брендами

Личный кабинет - https://word1ess.github.io/Lookclab/lk В корзине реализованы табы - доставка, ожидает оплаты, уведомления и заказы. В каждом из них раскрывающийся заказ с плавным slide-эффектом

О нас https://word1ess.github.io/Lookclab/about На этой странице их интересного кастомный нумерованный список, стилизованный под данный проект

Каталог товаров https://word1ess.github.io/Lookclab/catalog В каталоге есть работающие фильтры и сортировка товаров, раскрывающееся меню с выбором этих фильтров и типа сортировки. Далее grid-секция с товарами

Страница товара https://word1ess.github.io/Lookclab/item Для демонстрации товара сделан слайдер, с переключением активной картинки и выбором всех доступных картинок, автоматическое переключение активной картинки и перелистывание с помощью стрелок. Раскрывающиеся меню с размером, цветом и информацией о товаре.