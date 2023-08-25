Реальный заказ! Адаптивная верстка интернет-магазина Lookclab

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
13 просмотров
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Создание и адаптив страниц:

  • Главная - https://word1ess.github.io/Lookclab/

    Здесь реализован слайдер, довольно интересный блок с рекламой определенного товара, grid-секция с самими товарами и flex-секция с брендами

  • Личный кабинет - https://word1ess.github.io/Lookclab/lk

    В корзине реализованы табы - доставка, ожидает оплаты, уведомления и заказы. В каждом из них раскрывающийся заказ с плавным slide-эффектом

  • О нас https://word1ess.github.io/Lookclab/about

    На этой странице их интересного кастомный нумерованный список, стилизованный под данный проект

  • Каталог товаров https://word1ess.github.io/Lookclab/catalog

    В каталоге есть работающие фильтры и сортировка товаров, раскрывающееся меню с выбором этих фильтров и типа сортировки. Далее grid-секция с товарами

  • Страница товара https://word1ess.github.io/Lookclab/item

    Для демонстрации товара сделан слайдер, с переключением активной картинки и выбором всех доступных картинок, автоматическое переключение активной картинки и перелистывание с помощью стрелок. Раскрывающиеся меню с размером, цветом и информацией о товаре.

  • Корзина https://word1ess.github.io/Lookclab/cart

    Корзина выполнена, как popup