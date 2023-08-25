Реальный заказ! Адаптивная верстка интернет-магазина Lookclab
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание и адаптив страниц:
Главная - https://word1ess.github.io/Lookclab/
Здесь реализован слайдер, довольно интересный блок с рекламой определенного товара, grid-секция с самими товарами и flex-секция с брендами
Личный кабинет - https://word1ess.github.io/Lookclab/lk
В корзине реализованы табы - доставка, ожидает оплаты, уведомления и заказы. В каждом из них раскрывающийся заказ с плавным slide-эффектом
О нас https://word1ess.github.io/Lookclab/about
На этой странице их интересного кастомный нумерованный список, стилизованный под данный проект
Каталог товаров https://word1ess.github.io/Lookclab/catalog
В каталоге есть работающие фильтры и сортировка товаров, раскрывающееся меню с выбором этих фильтров и типа сортировки. Далее grid-секция с товарами
Страница товара https://word1ess.github.io/Lookclab/item
Для демонстрации товара сделан слайдер, с переключением активной картинки и выбором всех доступных картинок, автоматическое переключение активной картинки и перелистывание с помощью стрелок. Раскрывающиеся меню с размером, цветом и информацией о товаре.
Корзина https://word1ess.github.io/Lookclab/cart
Корзина выполнена, как popup