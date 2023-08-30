Реальный заказ! Адаптивная верстка Andromeda-Academy

Это один из примеров простой верстки сайтов, но где все есть. Тут карточки, калькуляторы, страницы регистрации и авторизации, новостные слайдеры и т.д. Простой и надежный

Главная https://word1ess.github.io/Andromeda/main.html

Страница Академии https://word1ess.github.io/Andromeda/academy.html

Страницы профиля безопасность и персональные данные https://word1ess.github.io/Andromeda/profile-security.html https://word1ess.github.io/Andromeda/profile-personal.html

Новости https://word1ess.github.io/Andromeda/news.html

Страница входа https://word1ess.github.io/Andromeda/autorize.html

Калькулятор https://word1ess.github.io/Andromeda/calculator.html