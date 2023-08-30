Реальный заказ! Адаптивная верстка Andromeda-Academy
HTML-верстка
Добавлена8 просмотров
4 месяца назад
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Это один из примеров простой верстки сайтов, но где все есть. Тут карточки, калькуляторы, страницы регистрации и авторизации, новостные слайдеры и т.д. Простой и надежный
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https://word1ess.github.io/Andromeda/profile-security.html
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