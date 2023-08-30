Реальный заказ! Адаптивная верстка Andromeda-Academy

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
8 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Это один из примеров простой верстки сайтов, но где все есть. Тут карточки, калькуляторы, страницы регистрации и авторизации, новостные слайдеры и т.д. Простой и надежный