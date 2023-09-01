Верстка сайта визитки с анимациями

HTML-версткаЗавершен6 заявок34 просмотра
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Я ищу верстальщика для создания минималистического сайта-визитки с анимациями появления блоков, и это должно быть достигнуто без использования сторонних библиотек. Мне также важно, чтобы при сборке проекта предоставлялась дев версия.

Я была бы признательна, если бы вы могли предоставить до трех работ из портфолио для наглядного представления возможных вариантов. После оценки предложений и выбора исполнителя, мы сможем более детально обсудить детали проекта и наши дальнейшие шаги.

Верстка сайта
4 месяца назад
Natali2k23
Наталья 
47 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vla9ik
21 годУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$40
2 дня
UAH
Я очень довольна работой этого опытного разработчика! Он выполнил все задачи быстро и даже раньше оговоренного срока. Качество его работы на высшем уровне, и я не могу быть более довольным результатом. Разработчик проявил профессионализм и креативность в каждом аспекте проекта. Он был всегда готов выслушать мои идеи и предложения составив ТЗ, и мы смогли создать идеальный и оптимизированный сайт для моих потребностей. Я определенно буду рекомендовать его своим друзьям и коллегам, и надеюсь на будущее сотрудничество. Большое спасибо за отличную работу!
Было приятно работать с заказчицей. Дали четко поставленное ТЗ и приятны в общении