Natali2k23

Наталья Natali2k23

 
49 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$85
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vla9ik
22 года
2 года в сервисе
Был
12 часов назад
$15
10 баллов
4 месяца назад
Верстка блока с анимациями и отправкой формы в тг
FigmaВерстка блоков
Интересные задачи, приятный заказчик, своевременная оплата!
Выполнено в срок, качественная верстка, спасибо Владиславу! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Vla9ik
22 года
2 года в сервисе
Был
12 часов назад
$15
10 баллов
год назад
Дописать скрипт модуля до/после и внести правки на сайт
Доработка сайтов
своевременная оплата, рекомендую!
Работаю с Владиславом не в первый раз, делает все качественно и быстро. Выполнил раньше срока , опытный разработчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Vla9ik
22 года
2 года в сервисе
Был
12 часов назад
$15
10 баллов
2 года назад
Внести правки на сайт
Поддержка сайтов
Четко поставленное тз, рекомендую
Владислав выполнил все быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Vla9ik
22 года
2 года в сервисе
Был
12 часов назад
$40
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта визитки с анимациями
Верстка сайтов
Было приятно работать с заказчицей. Дали четко поставленное ТЗ и приятны в общении
Я очень довольна работой этого опытного разработчика! Он выполнил все задачи быстро и даже раньше оговоренного срока. Качество его работы на высшем уровне, и я не могу быть более довольным результатом. Разработчик проявил профессионализм и креативность в каждом аспекте проекта. Он был всегда готов выслушать мои идеи и предложения составив ТЗ, и мы смогли создать идеальный и оптимизированный сайт для моих потребностей. Я определенно буду рекомендовать его своим друзьям и коллегам, и надеюсь на будущее сотрудничество. Большое спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв