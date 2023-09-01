Natali2k23

Необходимо выполнить HTML-верстку нескольких блоков с анимациями согласно дизайну из фигмы. Также требуется реализовать отправку данных с формы на сайте в Telegram. Подробности дизайна будут предоставлены.
- $30HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $15
Необходимо дописать скрипт модуля до/после и внести правки на сайте. Работа включает HTML-верстку. Все детали будут предоставлены исполнителю после выбора.Завершенгод назад
- $10
Требуется реализовать кастомный календарь согласно предоставленному макету. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ и указать, какую библиотеку планируется использовать для разработки. Календарь должен соответствовать всем требованиям дизайна.Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $15
Необходимо внести правки на сайт и подкорректировать некоторые блоки. Ищем специалиста с опытом в HTML-верстке для выполнения задачи. Важно обеспечить качественное и быстрое выполнение.Завершен2 года назад
Ищется верстальщик для создания минималистического сайта-визитки с анимациями появления блоков. Проект должен быть выполнен без сторонних библиотек, с предоставлением дев версии. Необходимо предоставить до трех работ из портфолио для оценки. После выбора исполнителя обсудим детали проекта.Завершен2 года назад