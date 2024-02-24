Vla9ik

Владислав Vla9ik

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
10 часов назад
Разработка качественных, адаптивных и оптимизированных сайтов разной сложности (HTML / CSS / JS / WORDPRESS / GULP / WEBPACK / BEM )

Давай знакомиться!

Привет, меня зовут Влад, и мне 21 . Я - Front-end разработчик из города Днепр, Украина. Моя страсть и цель - предоставлять лучшую разработку сайтов, сочетая высокое качество, соблюдение сроков и разумные бюджеты.

В моей работе я всегда придерживаюсь последних тенденций и использую самые новые и надежные технологии. Я стремлюсь создавать не только привлекательные визуально сайты, но и делать их удобными для пользователей и надежными в использовании, потому что для меня это так же важно.

Если вы хотите увидеть мои навыки в деле, просто загляните в мое портфолио и ознакомьтесь с моими реализованными проектами. Я горжусь каждым из них и всегда готов к новым вызовам и интересным проектам.

Если вам нужен качественный, оптимизированный и адаптивный сайт с возможностью управлять контентом, тогда пишите и мы воплатим ваши идеи в реальность!

Мои навыки:

  • HTML5/CSS3

  • JavaScript/jQuery

  • Git/GitHub

  • BEM methodology

  • Cross-browser compatibility

  • WordPress

  • SASS/SCSS

  • Animations and Effects

  • Bootstrap

  • Gulp/Webpack

  • Pixel-perfect

  • Flexbox/Grid

  • Page Speed optimization

  • AJAX

  • FIGMA/PSD to HTML

  • Responsive Websites / Landing pages

Почему стоит обратиться ко мне?

Я помогу вам превратить ваш дизайн в высококачественный, быстрый, оптимизированный и семантически отзывчивый веб-сайт или лендинг страницу в срок⏰.

✅ ЭКОНОМЬТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ❗ Сэкономьте время и деньги💰, позволив мне адаптиновать ваш дизайн для ПК в готовые версии сайта под мобильные и планшетные устройства.

✅ При разработке сайтов я использую самые современные технологии. Сделаю все быстро по дизайну. В результате получите оптимизированный и быстрий продукт.

✅ Внимание к деталям: У меня острый глаз на детали и стремление к точности.

✅ Большой опыт: Имея опыт в области веб-разработки, я отточил свои навыки и знания для создания высококачественных, профессиональных веб-сайтов, которые отвечают требованиям клиентов и превосходят их ожидания.

💡Давайте воплотим ваши желания в реальность. Пишите мне и мы создадим нечто удивительное и неповторимое

Как со мной связаться?

#5Поддержка сайтов
#7Разработка модулей
#14Верстка блоков
#15Верстка лендингов
#23Верстка страниц
#32Адаптивная верстка
#42Верстка сайтов
#46Доработка сайтов
#46WordPress
#60Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#129
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
3 из 5
ТОП-50
HTML-верстка

Отзывы заказчиков

Natali2k23
Наталья 
49 лет
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
$15
10 баллов
4 месяца назад
Верстка блока с анимациями и отправкой формы в тг
FigmaВерстка блоков
Выполнено в срок, качественная верстка, спасибо Владиславу! Буду обращаться еще!
Интересные задачи, приятный заказчик, своевременная оплата!
Ответный отзыв
Andjei96
29 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
4 месяца назад
Правки по вордпресс (добавить модуль "показать еще") и поменять стили
WordPressДоработка сайтовРазработка модулей
Владислав опытный специалист, работой доволен и рекомендую к сотрудничеству. Быстрее срока и очень качествено!
Работаем дальше, отличный заказчик
Ответный отзыв
valer1cus
Валерий 
35 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
год назад
Переверстать лендинг от генератора лендингов
Верстка лендингов
Очень приятно иметь дело с Владиславом, сделал всё быстро, качественно и чисто.
Приятный заказчик, быстрая оплата, четкое тз. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$35
10 баллов
год назад
Сделать верстку одной страницы
FigmaВерстка страниц
Отличная работа! Однозначно рекомендую Владислава как отличного специалиста!
Отличный заказчик. Всегда на связи, четкое тз, интересная задача!
Ответный отзыв
guest_16381924644034
3 года в сервисе
Была
9 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Верстка страницы
Верстка страниц
Отличный специалист! Работаю уже не первый проект. Рекомендую !
Как всегда все прошло отлично. Заказчик дал четкое тз, своевременная оплата и интересная задача. Рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
16 отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
#35