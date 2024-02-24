Давай знакомиться!
Привет, меня зовут Влад, и мне 21 . Я - Front-end разработчик из города Днепр, Украина. Моя страсть и цель - предоставлять лучшую разработку сайтов, сочетая высокое качество, соблюдение сроков и разумные бюджеты.
В моей работе я всегда придерживаюсь последних тенденций и использую самые новые и надежные технологии. Я стремлюсь создавать не только привлекательные визуально сайты, но и делать их удобными для пользователей и надежными в использовании, потому что для меня это так же важно.
Если вы хотите увидеть мои навыки в деле, просто загляните в мое портфолио и ознакомьтесь с моими реализованными проектами. Я горжусь каждым из них и всегда готов к новым вызовам и интересным проектам.
Если вам нужен качественный, оптимизированный и адаптивный сайт с возможностью управлять контентом, тогда пишите и мы воплатим ваши идеи в реальность!
Мои навыки:
HTML5/CSS3
JavaScript/jQuery
Git/GitHub
BEM methodology
Cross-browser compatibility
WordPress
SASS/SCSS
Animations and Effects
Bootstrap
Gulp/Webpack
Pixel-perfect
Flexbox/Grid
Page Speed optimization
AJAX
FIGMA/PSD to HTML
Responsive Websites / Landing pages
Почему стоит обратиться ко мне?
✅ Я помогу вам превратить ваш дизайн в высококачественный, быстрый, оптимизированный и семантически отзывчивый веб-сайт или лендинг страницу в срок⏰.
✅ ЭКОНОМЬТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ❗ Сэкономьте время и деньги💰, позволив мне адаптиновать ваш дизайн для ПК в готовые версии сайта под мобильные и планшетные устройства.
✅ При разработке сайтов я использую самые современные технологии. Сделаю все быстро по дизайну. В результате получите оптимизированный и быстрий продукт.
✅ Внимание к деталям: У меня острый глаз на детали и стремление к точности.
✅ Большой опыт: Имея опыт в области веб-разработки, я отточил свои навыки и знания для создания высококачественных, профессиональных веб-сайтов, которые отвечают требованиям клиентов и превосходят их ожидания.
💡Давайте воплотим ваши желания в реальность. Пишите мне и мы создадим нечто удивительное и неповторимое
Как со мной связаться?
Telegram: нажми ;)
Почта : [email protected]