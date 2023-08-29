Safari - адаптивный интернет-магазин с анимациями (HTML/ CSS / JS)
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Проект: https://safari-dev-en.netlify.app/
Технологии:
HTML5/CSS3
JavaScript
BEM methodology
SASS (SCSS)
Анімація появи та ефекти на сайті
Gulp/Webpack
Pixel-perfect
Flexbox/Grid
Page Speed optimization
SVG Animation
?Описание проекта:
✔️ Верстка главной страницы интернет-магазина и других страниц.
✔️ Оптимизация интернет-магазина, семантическая верстка и кросс-браузерная совместимость.
✔️ Анимации и интерактивные элементы.
✔️ Создание форм (валидация) , слайдеры, прелоадер на сайте, фильтр для товаров и множество других интерактивных элементов на странице.
?Что сделано:
✅ Преобразование дизайна из Figma в HTML/CSS/JS.
✅ Оптимизация всех изображений и конвертация в формат WebP.
✅ Оптимизация и сжатие файлов CSS и JS для высокой производительности веб-сайта.
✅ Создание и подключение фавиконки.
✅ Добавление анимаций и интерактивных элементов.
✅ Создание слайдеров, бургер-меню для мобильных устройств, плавная прокрутка, прелоадер и другое.