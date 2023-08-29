Safari - адаптивный интернет-магазин с анимациями (HTML/ CSS / JS)

Проект: https://safari-dev-en.netlify.app/

Технологии:

HTML5/CSS3

JavaScript

BEM methodology

SASS (SCSS)

Анімація появи та ефекти на сайті

Gulp/Webpack

Pixel-perfect

Flexbox/Grid

Page Speed optimization

SVG Animation

?Описание проекта:

✔️ Верстка главной страницы интернет-магазина и других страниц.

✔️ Оптимизация интернет-магазина, семантическая верстка и кросс-браузерная совместимость.

✔️ Анимации и интерактивные элементы.

✔️ Создание форм (валидация) , слайдеры, прелоадер на сайте, фильтр для товаров и множество других интерактивных элементов на странице.

?Что сделано:

✅ Преобразование дизайна из Figma в HTML/CSS/JS.

✅ Оптимизация всех изображений и конвертация в формат WebP.

✅ Оптимизация и сжатие файлов CSS и JS для высокой производительности веб-сайта.

✅ Создание и подключение фавиконки.

✅ Добавление анимаций и интерактивных элементов.

✅ Создание слайдеров, бургер-меню для мобильных устройств, плавная прокрутка, прелоадер и другое.