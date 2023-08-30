CreativeThinker - адаптивный лендинг с анимациями и интерактивностью
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Проект: https://creativethinker-dev.netlify.app/
Технологии:
HTML5/CSS3
JavaScript
BEM methodology
SASS (SCSS)
Анімація появи та ефекти на сайті
Gulp/Webpack
Pixel-perfect
Flexbox/Grid
Page Speed optimization
Popup, responsive HTML table
?Описание проекта:
✔️ Верстка лендинг страницы с минималистическим стилем и интерактивными элементами (т.к. попап и другие).
✔️ Оптимизация сайта, семантическая верстка и кросс-браузерная совместимость.
✔️ Анимации блоков и отдельных элементов.
?Что сделано:
✅ Преобразование дизайна из Figma в HTML/CSS/JS.
✅ Оптимизация всех изображений и конвертация в формат WebP.
✅ Оптимизация и сжатие файлов CSS и JS для высокой производительности веб-сайта.
✅ Создание и подключение фавиконки.
✅ Добавление анимаций и интерактивных элементов.
✅ Создание адаптивной таблицы прайс-услуг, бургер-меню для мобильных устройств, плавная прокрутка и другое.