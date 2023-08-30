CreativeThinker - адаптивный лендинг с анимациями и интерактивностью

Проект: https://creativethinker-dev.netlify.app/

Технологии:

HTML5/CSS3

JavaScript

BEM methodology

SASS (SCSS)

Анімація появи та ефекти на сайті

Gulp/Webpack

Pixel-perfect

Flexbox/Grid

Page Speed optimization

Popup, responsive HTML table

?Описание проекта:

✔️ Верстка лендинг страницы с минималистическим стилем и интерактивными элементами (т.к. попап и другие).

✔️ Оптимизация сайта, семантическая верстка и кросс-браузерная совместимость.

✔️ Анимации блоков и отдельных элементов.

?Что сделано:

✅ Преобразование дизайна из Figma в HTML/CSS/JS.

✅ Оптимизация всех изображений и конвертация в формат WebP.

✅ Оптимизация и сжатие файлов CSS и JS для высокой производительности веб-сайта.

✅ Создание и подключение фавиконки.

✅ Добавление анимаций и интерактивных элементов.

✅ Создание адаптивной таблицы прайс-услуг, бургер-меню для мобильных устройств, плавная прокрутка и другое.