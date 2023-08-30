WINDER - адаптивный лендинг с анимациями и интерактивными элементами

Проект: https://winder-dev.netlify.app/home

Технологии:

HTML5/CSS3

JavaScript

BEM methodology

SASS (SCSS)

Анімація появи та ефекти на сайті

Gulp/Webpack

Pixel-perfect

Flexbox/Grid

Page Speed optimization

Sliders, popups, spoilers, form validation

?Описание проекта:

✔️ Верстка страницы дверей и окон с интерактивными элементами (т.к. слайдер, аккордеон , попапы и другое).

✔️ Оптимизация сайта, семантическая верстка и кросс-браузерная совместимость.

✔️ Анимации блоков и отдельных элементов.

✔️ Создание форм (валидация) , слайдеры, аккордеон , интеграция гугл карты, плавная навигация по странице и другой функционал блоков

?Что сделано:

✅ Преобразование дизайна из Figma в HTML/CSS/JS.

✅ Оптимизация всех изображений и конвертация в формат WebP.

✅ Оптимизация и сжатие файлов CSS и JS для высокой производительности веб-сайта.

✅ Создание и подключение фавиконки.

✅ Добавление анимаций и интерактивных элементов.

✅ Создание слайдеров, бургер-меню для мобильных устройств, плавная прокрутка, аккордеон и другое.