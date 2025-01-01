Требуется помощь в оптимизации сайта на WordPress. Необходимо исправить несколько некритичных ошибок, предоставив решение с использованием плагина или других методов. В наличии есть скриншоты с ошибками и установленными плагинами.
Правки по вордпресс (добавить модуль "показать еще") и поменять стили
Требуется изменить стили для некоторых блоков, также добавить модуль "показать еще" на сайт
Выбранный исполнитель
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