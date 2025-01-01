Правки по вордпресс (добавить модуль "показать еще") и поменять стили

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки13 просмотров

Требуется изменить стили для некоторых блоков, также добавить модуль "показать еще" на сайт

WordPressДоработка сайтовРазработка модулей
4 месяца назад
Andjei96
29 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vla9ik
22 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад
$15
3 дня
Escrow
Владислав опытный специалист, работой доволен и рекомендую к сотрудничеству. Быстрее срока и очень качествено!
Работаем дальше, отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Vla9ik
22 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
4 месяца назад