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Закрыт4 заявки39 просмотров

Есть несколько некритичных ошибок, но хотелось бы их исправить. Требуется подсказать, решение проблемы с помощью плагина или другим способом.

На одном скриншоте ошибки, на втором установленные плагины.

WordPressНастройка плагиновУстранение ошибок
4 месяца назад
odve
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