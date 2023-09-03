Адаптировать страницу сайта под все возможны варианты устройств

В настоящее время не так легко найти хороших платежеспособных заказчиков для создания сайта, верстки или дизайн обложки...

А все потому что, возможно, скорее всего, Вы фрилансер не имеете хороших отзывов, которые гарантируют Ваши навыки и мастерство в нужной теме.

Именно отзывы реальных клиентов отражают Ваши навыки, умения и скил.

Так вот, если у Вас нет отзывов, то я готов помочь Вам. В обмен на небольшую услугу. Мне необходимо адаптировать 1 (крохотную) страничку сайта под все устройства. На этой странице сайта присутствуют: рамка, заголовок, видео, горизонтальная линия и несколько строк...

В обмен на эту услугу, я гарантирую Вам, написать про Вас хороший, положительный, жирный отзыв. Благодаря которому Вы сдвинетесь с мертвой точки, и уже завтра начнёте принимать заказы за деньги.

Ну что, по рукам? Сотрудничаем по принципу Win Win???