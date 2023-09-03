Адаптировать страницу сайта под все возможны варианты устройств

HTML-версткаЗавершен11 заявок189 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В настоящее время не так легко найти хороших платежеспособных заказчиков для создания сайта, верстки или дизайн обложки...

А все потому что, возможно, скорее всего, Вы фрилансер не имеете хороших отзывов, которые гарантируют Ваши навыки и мастерство в нужной теме.

Именно отзывы реальных клиентов отражают Ваши навыки, умения и скил.

Так вот, если у Вас нет отзывов, то я готов помочь Вам. В обмен на небольшую услугу. Мне необходимо адаптировать 1 (крохотную) страничку сайта под все устройства. На этой странице сайта присутствуют: рамка, заголовок, видео, горизонтальная линия и несколько строк...

В обмен на эту услугу, я гарантирую Вам, написать про Вас хороший, положительный, жирный отзыв. Благодаря которому Вы сдвинетесь с мертвой точки, и уже завтра начнёте принимать заказы за деньги.

Ну что, по рукам? Сотрудничаем по принципу Win Win???

4 месяца назад
skofilb
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ItsZeroFour
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
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