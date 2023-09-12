HTML/CSS редактировать под мобильние устройства

$5
HTML-версткаЗавершен19 заявок283 просмотра
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Есть фронт-енд сайта, надо сделать так, чтоби на мобильном устройстве он бил зафиксирован, а не гулял влево-вправо, при перелистовании слайдов.

HTMLCSS
4 месяца назад
guest_15224045965639
Украина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
StepanovVVV
Владислав 
26 летУкраина
год в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
$5
3 дня
UAH
Все хорошо
Чітке завдання, рекомендую.