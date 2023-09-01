Сверстать по примеру сайта и насадить на опенкарт 3

Задача: сверстать по примеру сайта v-mtl.ru и насадить вертску на голый опенкарт 3



Натянуть - это чтобы верстка отображалась на движке опенкарт3 (ocStore 3)



Не нужно:

1. не нужно верстать страницы услуг

2. не нужны интеграции, и не нужно реализовывать функционал. (включая корзину)



Все что от вас требуется - верстка, которая корректно отображается на опенкарт движке.



Вам нужно сверстать:

1. главная

2. категории

3. карточку

4. страницу техническую: контакты