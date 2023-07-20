В этой задаче необходимо реализовать аналоги шаблонов std::shared_ptr и std::weak_ptr. SharedPtr Необходимо реализовать класс SharedPtr<T>, который должен содержать следующие методы: (За описанием работы методов можно обращаться к cppref) Конструкторы SharedPtr() - по ...
Письменное контрольное задание по предмету теория игр. (специализация
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Прикрепляю файл для ознакомления. Пожалуйста пишите те исполнители кто ознакомился и знает как выполнить эту работу. данные работы у же были выполнены (но выполнили их не правильно) задание выполнить нужно 1 и 2.
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