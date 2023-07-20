Письменное контрольное задание по предмету теория игр. (специализация

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка75 просмотров
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Прикрепляю файл для ознакомления. Пожалуйста пишите те исполнители кто ознакомился и знает как выполнить эту работу. данные работы у же были выполнены (но выполнили их не правильно) задание выполнить нужно 1 и 2.

3 месяца назад
guest_15771648458466
4 года в сервисе
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3 месяца назад
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