Тест по python , в тесте представлены код , нужно будет выбрать правильный вариант ответа, тест ограничен по времени (30 мин)
Решить задачу по бюджетированию (Бух учет, управленческий учет)
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Задание:
1) подготовить прогноз по Проекту на 2023 год с расчетом влияния на все формы отчетности,
2) оценить итоговую стоимость проекта.
Проект - строительство нового Модуля в ДЦ.
Начала работ: 01.11.2022
Окончание работ: 30.04.2023
Новый руководитель проекта дал следующую информацию:
Описание расхода валюта Сумма
Общестроительные работы руб 1000
Управление проектом (ежемесячные расходы) руб 20
Дизель-генератор дол 10 + услуги 10% (выставляются и оплачиваются в рублях)
Система низкого напряжения руб 100 + услуги 10% (выставляются и оплачиваются в рублях)
Система среднего напряжения руб 80
СКС дол 15 + услуги 10% (выставляются и оплачиваются в рублях)
Система охлаждения дол 24
Монтируемая вентустановка в ЗИП дол 4
Ежемесячные расходы на ЭЭ во время стройки руб 2
Дополнительная информация:
В декабре были выплачены авансы 40% за дизель, 20% за общестроительные работы и 50% СКС (курс дол на дату перечисления авансовых платежей 100)
Бюджетный курс дол на 23 год - 60.
Процент завершенности общестроительных работ на 31.12.2022 - 40%
Доставка всего оборудования ожидается в феврале-марте 23 года, монтаж и ПНР - в апреле 23.
Выплата гарантийного платежа (10% от стоимости строительных работ) - апрель 24 года
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