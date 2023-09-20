Решение теста по python

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт14 заявок92 просмотра
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Тест по python , в тесте представлены код , нужно будет выбрать правильный вариант ответа, тест ограничен по времени (30 мин)

Python
2 месяца назад
guest_1696908990516
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад