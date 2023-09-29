Нужна помощь по работе в R Studio, довольно срочно, желательно сделать в течение 22 октября, т.к. в понедельник 22/10 уже надо все сдать после обеда. Спасибо всем, кто откликнется! Кратко о задаче. Работа на ...
Тест по распределению организаций, на различные уровни и виды власти
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. MБОУ лицей № 8 г. Новоалтайска, Алтайского края
2. Администрация Благовещенского района
3. Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края
4. Администрация Плосковского сельсовета Третьяковского района Алтайского края с. Плоское
6. Алтайский филиал Ассоциации «Межрегиональное объединение проектирования»
7. Алтайское линейное управление МВД России
8. Базовая кафедра АлтГУ государственного и муниципального управления при администрации г. Барнаула
9. Военная прокуратура Барнаульского гарнизона
10. Главное управление МВД России по Алтайскому краю
11. Государственная инспекция труда в Алтайском крае (Гострудинспекция)
12. ГУ Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
13. Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по Октябрьскому району города Барнаула
14. Иркутская обл, Тайшетский район, с. Нижняя Заимка
15. КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи», Алтайского края
16. Комитет по Управлению Муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, Кемеровская область, г. Полысаево
17. Администрация г. Бийска
18. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия гостеприимства»
19. Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю
20. МБУ дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь «Космос»
21. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Завьяловский», с. Завьялово
22. Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
23. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», кафедра региональной экономики и управления МИЭМИС
24. Министерство сельского хозяйства Алтайского края
25. МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска»
26. Отдел геологии и лицензирования по Алтайскому краю (Алтайнедра) Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)
27. Отдел государственной фельдъегерской службы РФ в г. Барнауле
28. Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
29. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю (Управление Росгвардии по Алтайскому краю)
30. Отделение управления Минпромторга России по Западно-Сибирскому району в Алтайском крае
31. ПАО «Сбербанк»
32. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
33. Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю
34. Правительство Алтайского края
35. Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Барнауле
36. Прокуратура Алтайского края
37. Администрация Воеводского сельского совета Целинного района Алтайского края
38. Сбербанк РФ (ПАО)
39. Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
40. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
41. Администрация Тальменского района
42. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае
43. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края
44. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае
45. Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу
46. Администрация Первомайского района, отдел экономики и территориального развитий г. Новоалтайск
47. Управление Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю
48. Военный комиссариат Алтайского края
49. Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю
50. Министерство финансов Республики Алтай
51. Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю
52. Управление Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю
53. Управление Федеральной почтовой службы Алтайского края - филиал ФГУП "Почта России"
54.Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (Главное управление МЧС России по Алтайскому краю)
55. Муниципальное учреждение «Администрация Нижнезаимского муниципального образования»
56. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю (Управление Росреестра)
57. Отдел судебных приставов Заринского и Залесовского районов УФССП по Алтайскому краю г. Заринск
58. Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Алтайкрайстат)
59. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю
60. Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Алтайскому краю
61. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Алтайскому краю и Республике Алтай
62. ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю
63. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Змеиногорский», г. Змеиногорск
64. МУП «Архитектура» города Барнаула
65. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю)
66. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города Алейска
67. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Алтайскому краю и Республике Алтай (Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай)
68. ПАО СК «Росгосстрах»
69. Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай (Роскомнадзор)
70. Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
72. ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» филиал «Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр» (АКРТПЦ)
73. Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Алтайском крае
Распределить указанные учреждения и организации по уровням власти и видам
№
Вид
Номера
1.Федеральные органы государственной власти
2.Органы государственной власти субъектов федерации
3.Органы местного самоуправления
4.Федеральные учреждения и организации
5.Учреждения и организации субъектов федерации
6.Муниципальные учреждения и организации
7.Иные
Итого (общее количество)
- Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
.Контрольные, Задачи и Тесты12 заявокЗакрытмесяц назад
я не знаю что это и как это, мне просто нужно решениеКонтрольные, Задачи и Тесты15 заявокЗакрытмесяц назад
1. На теоретическом чертеже своего судна определите местоположение №1, вычертите в масштабе проекции «бок» и «полуширота», рассчитайте и постройте кривую емкости трюмаКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрытмесяц назад
Задание: 1) подготовить прогноз по Проекту на 2023 год с расчетом влияния на все формы отчетности, 2) оценить итоговую стоимость проекта. Проект - строительство нового Модуля в ДЦ. Начала ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт2 месяца назад
Тест по python , в тесте представлены код , нужно будет выбрать правильный вариант ответа, тест ограничен по времени (30 мин)Контрольные, Задачи и Тесты14 заявокЗакрытмесяц назад
- $10
Сделать упражнение на тему герундий (Скину задание в лс) 9 классКонтрольные, Задачи и Тесты8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Нужно решить задачи по гидромеханикеКонтрольные, Задачи и Тесты13 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Нужно решить моему племяннику тест в письменном виде по Укр Литературе за 9 классКонтрольные, Задачи и Тесты7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $20
Предлагается новый метод решения задачи коммивояжера, решить задачу по заданному массиву согласно нового алгоритма.Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт2 месяца назад