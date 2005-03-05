Необходимо написать уравнение для решения задачи

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок10 просмотров
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Мне нужно решить математическую задачу, и я полагаю в решении потребуется создать уравнение

Условно есть задача:
Мне нужно перевести из Китая в Россию груз объёмом 249 метров кубических. Вес груза будет 83 тонны.

Для перевозки груза мне можно использовать контейнера разной вместимости и грузоподъёмности:

1 Контейнер: Грузоподъёмность 24 тонны, объём 33 метра кубических. Цена перевозки 5000 рублей.
2 Контейнер: Грузоподъёмность 26 тонн, объём 76 метров кубических. Цена перевозки 6000 рублей.
3 Контейнер: Грузоподъёмность 28 тонн, объём 33 метра кубических. Цена перевозки 7000 рублей.

Естественно так как каждый контейнер стоит по разному я бы хотел перевезти свой груз как можно дешевле. И получается мне нужно выбрать нужное количество контейнеров чтобы у меня вместился по объёму и весу весь груз, а цена получилась наименее возможной. Это ещё называется "жадный алгоритм"
Вопрос, можем ли мы придумать для решения такой задачи уравнение (одно или несколько последовательных), в которое для решения этой задачи нужно будет подставить любые первые 2 переменные: вес груза и объём груза и получить решение?

Ответом для моих условий сейчас получается:
3 контейнера объёмом по 76м3 и грузоподъёмностью 26 тонн, 1 контейнер объёмом 33м3 и в нашем случае грузоподъёмностью 24 тонны т.к. его хватит для оставшегося груза и он дешевле.

Кто знает как решить задачу или готов её решить в кратчайшие сроки - пишите стоимость и срок.

месяц назад
guest_16468383420725
Россия
2 года в сервисе
Был
17 часов назад