На попостійній основі у шкільний час вам потрібно бути готовим, що я скині вам тест, ви маєте встигнути виконати його за назначеним часом. Оплату пропонуйте самі.
Необходимо написать уравнение для решения задачи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно решить математическую задачу, и я полагаю в решении потребуется создать уравнение
Условно есть задача:
Мне нужно перевести из Китая в Россию груз объёмом 249 метров кубических. Вес груза будет 83 тонны.
Для перевозки груза мне можно использовать контейнера разной вместимости и грузоподъёмности:
1 Контейнер: Грузоподъёмность 24 тонны, объём 33 метра кубических. Цена перевозки 5000 рублей.
2 Контейнер: Грузоподъёмность 26 тонн, объём 76 метров кубических. Цена перевозки 6000 рублей.
3 Контейнер: Грузоподъёмность 28 тонн, объём 33 метра кубических. Цена перевозки 7000 рублей.
Естественно так как каждый контейнер стоит по разному я бы хотел перевезти свой груз как можно дешевле. И получается мне нужно выбрать нужное количество контейнеров чтобы у меня вместился по объёму и весу весь груз, а цена получилась наименее возможной. Это ещё называется "жадный алгоритм"
Вопрос, можем ли мы придумать для решения такой задачи уравнение (одно или несколько последовательных), в которое для решения этой задачи нужно будет подставить любые первые 2 переменные: вес груза и объём груза и получить решение?
Ответом для моих условий сейчас получается:
3 контейнера объёмом по 76м3 и грузоподъёмностью 26 тонн, 1 контейнер объёмом 33м3 и в нашем случае грузоподъёмностью 24 тонны т.к. его хватит для оставшегося груза и он дешевле.
Кто знает как решить задачу или готов её решить в кратчайшие сроки - пишите стоимость и срок.
- Похожие заказы
- $10Контрольные, Задачи и Тесты13 заявокЗакрытмесяц назад
- $25
!!!ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! нужно сделать 7 практических работ НУЖЕН ОПЫТ РАБОТЫ С WIXКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $5
1. Авторизация на сайте с использованием сессий, способы, защита одной страницы, защита нескольких страниц– 15 баллов2. Область использования .htaccess. 10 - баллов3. Что такое жадный и ленивый квантификатор? – 10 баллов4. Какая разница между $this ...Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт20 дней назад
- $5
1. MБОУ лицей № 8 г. Новоалтайска, Алтайского края 2. Администрация Благовещенского района 3. Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края 4. Администрация Плосковского сельсовета Третьяковского района Алтайского края с. Плоское 5. ...Контрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт23 дня назад
Нужна помощь по работе в R Studio, довольно срочно, желательно сделать в течение 22 октября, т.к. в понедельник 22/10 уже надо все сдать после обеда. Спасибо всем, кто откликнется! Кратко о задаче. Работа на ...Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
.Контрольные, Задачи и Тесты12 заявокЗакрытмесяц назад
я не знаю что это и как это, мне просто нужно решениеКонтрольные, Задачи и Тесты15 заявокЗакрытмесяц назад
1. На теоретическом чертеже своего судна определите местоположение №1, вычертите в масштабе проекции «бок» и «полуширота», рассчитайте и постройте кривую емкости трюмаКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрытмесяц назад
Задание: 1) подготовить прогноз по Проекту на 2023 год с расчетом влияния на все формы отчетности, 2) оценить итоговую стоимость проекта. Проект - строительство нового Модуля в ДЦ. Начала ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт2 месяца назад
Тест по python , в тесте представлены код , нужно будет выбрать правильный вариант ответа, тест ограничен по времени (30 мин)Контрольные, Задачи и Тесты14 заявокЗакрытмесяц назад