Необходимо написать уравнение для решения задачи

Мне нужно решить математическую задачу, и я полагаю в решении потребуется создать уравнение



Условно есть задача:

Мне нужно перевести из Китая в Россию груз объёмом 249 метров кубических. Вес груза будет 83 тонны.



Для перевозки груза мне можно использовать контейнера разной вместимости и грузоподъёмности:



1 Контейнер: Грузоподъёмность 24 тонны, объём 33 метра кубических. Цена перевозки 5000 рублей.

2 Контейнер: Грузоподъёмность 26 тонн, объём 76 метров кубических. Цена перевозки 6000 рублей.

3 Контейнер: Грузоподъёмность 28 тонн, объём 33 метра кубических. Цена перевозки 7000 рублей.



Естественно так как каждый контейнер стоит по разному я бы хотел перевезти свой груз как можно дешевле. И получается мне нужно выбрать нужное количество контейнеров чтобы у меня вместился по объёму и весу весь груз, а цена получилась наименее возможной. Это ещё называется "жадный алгоритм"

Вопрос, можем ли мы придумать для решения такой задачи уравнение (одно или несколько последовательных), в которое для решения этой задачи нужно будет подставить любые первые 2 переменные: вес груза и объём груза и получить решение?



Ответом для моих условий сейчас получается:

3 контейнера объёмом по 76м3 и грузоподъёмностью 26 тонн, 1 контейнер объёмом 33м3 и в нашем случае грузоподъёмностью 24 тонны т.к. его хватит для оставшегося груза и он дешевле.

Кто знает как решить задачу или готов её решить в кратчайшие сроки - пишите стоимость и срок.