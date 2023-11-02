Решить контрольную

1. Авторизация на сайте с использованием сессий, способы, защита одной страницы, защита нескольких страниц– 15 баллов2. Область использования .htaccess. 10 - баллов3. Что такое жадный и ленивый квантификатор? – 10 баллов4. Какая разница между $this и self ? – 10 баллов5. Напишите код подключения к серверу используя классы. – 10 баллов6. Написать скрипт на PHP, в котором пользователь вводит строку, ее значение сохраняется в переменной $string. Найти все email-адреса в строке $string – 20 баллов7. Написать скрипт, в котором создать ассоциативный массив дней недели. Ключами в массиве должны быть номера дней (понедельник - 1, вторник - 2 и т.д.). Вывести на экран текущий день недели 20 баллов

Мин 50 баллов нужно