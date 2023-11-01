Yii2-разработчик

Нужно написать бота в телеграме для выкупа автомобилей. ТЗ полностью сформировано и прикреплено в документе ниже. Бот обязательно должен быть с возможностью его дальнейшего редактирования. Вряд-ли это окончательный вариант, поэтому я нацелен на долгосрочное ...
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Необходимо внести изменения в объекты на сайте и сделать модуль разрешений. У нас уже есть часть бекенда на Yii2 + API, но API трогать не нужно.
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