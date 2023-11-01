Yii2-разработчик

$260
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки28 просмотров
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Необходимо внести изменения в объекты на сайте и сделать модуль разрешений. У нас уже есть часть бекенда на Yii2 + API, но API трогать не нужно.

2 месяца назад
inc-hunter
Анатолий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
день назад