Сверстать фронт на vue.js + next

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки82 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн в figma

Под АПИ

Подробнее кандидатам, оставляйте телеграм

2 месяца назад
epicalyxian
Александр 
47 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад