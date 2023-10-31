Скрипт для работы с несколькими аккаунтами MailWizz

Добрый день,

Мы работаем с несколькими софтами MailWizz одновременно.

При этом приходится создавать письма для отправки, вручную переключаясь между аккаунтами.

Нам нужен скрипт, который будет содержать в себе редактор для создания письма (можно просто вставку HTML кода и превью), где будет выбираться из выпадающего меню, из какого из наших MailWizz это письмо будет отправляться. Далее письмо импортируется в выбранный MailWizz и отправляется с какими-то скопированными настройками кампании.

Готовы обсуждать технические вариации в рамках основной задачи.