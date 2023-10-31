Скрипт для работы с несколькими аккаунтами MailWizz

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка57 просмотров
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Добрый день,
Мы работаем с несколькими софтами MailWizz одновременно.
При этом приходится создавать письма для отправки, вручную переключаясь между аккаунтами.
Нам нужен скрипт, который будет содержать в себе редактор для создания письма (можно просто вставку HTML кода и превью), где будет выбираться из выпадающего меню, из какого из наших MailWizz это письмо будет отправляться. Далее письмо импортируется в выбранный MailWizz и отправляется с какими-то скопированными настройками кампании.
Готовы обсуждать технические вариации в рамках основной задачи.

2 месяца назад
Commarmond
Андрей 
38 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад