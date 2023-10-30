Реализация региональности

Необходимо автоматизировать отправку новостей с Телеграм-каналов и RSS новостей на собственный WP сайт. Требования к решению задачи: 1. Использовать различные каналы Телеграм и RSS для автоматической отправки новостей на WP сайте. 2. ...
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Тех. данные проекта:
PHP+MySQL+Redis+memcached
Нужно реализовать региональность на проекте:
Сделать массив со всеми фразам и для перевода (которого будет достаточно для добавления нового региона), для каждого региона можно выставить язык по-умолчанию, чтобы если фразы нет в нужном языке, бралась она с языка по-умолчанию.
1.1 Предусмотреть возможность в массиве перевода вставку переменных, а также массива с нескольких переводах при изменения слова (одна оценкА, две оценкИ и тд.)
1.2 Если в массив перевода некоторые тексты нельзя поместить, предусмотреть для них возможность создания перевода и расписать варианты решения для согласования и собственно реализовать один из них.
Каждый отдельный регион должен иметь свой домен, свой основной язык (только этот язык индексируется и он является каноничным адресом для тегов в хед). В некоторых случаях может не быть в регионе других языков кроме главного.
Сделать возможность переключения на сайте между регионами, а также предусмотреть возможность выставления какие регионы видны для переключения, а какие нет в конкретном сайте (при переключении переходит на сайт региона).
Сейчас на сайте уже есть некоторые регионы, но они сделаны на одном домене, нужно предусмотреть возможность выделения страны в отдельный регионы с существующих (сейчас нужно сделать Украину в отдельный регион с отдельным доменом).
4.1 Сейчас для каждого региона в стране и городов созданы поддомене, это должно сохранятся, просто например для регионов Украины будут один домен и его поддомены регионов, а для региона Казахстан другой домен и поддомены с регионами Казахстан.
Предусмотреть платежные реквизиты, а также реквизиты компании разные для разных регионов (если для региона есть отдельный домен), предусмотреть разные платежные способы для разных регионов.
Весь сайт перевести через массив, который указан в п.1. (сам перевод мы подготовим, вам нужно сделать реализацию)
Сделать легкую доступность информации о регионе в коде сайта, чтобы можно было некоторые блоки сайта делать уникальными для отдельного региона, языка, домена (должен быть обще доступный массив с данными о регионе).
На сайте уже есть некоторая работа с языками, нужно либо её дополнять, либо просто её вырезать вообще и заменить на новую.
Предусмотреть перевод словарей в js файлах
9.1 Возможно сделать единый массив перевода, просто в нем указывать, фраза нужна для жс и эту часть массива выводить на странице скажем через
<script> var translate_json ={"word":”слово”} ; </script>
Предусмотреть вывод информации в админке о регионе пользователя
Нужно учесть, что только с правами админа в панеле можно управлять регионами, но видеть информацию о пользователей с п.10 могу и обычные модераторы.
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