Лендинг в тематике военторга на один основной товар. Расписать все преимущества товара. Внизу сайта ещё три товара для дополнительной продажи. Оставить форму заявки с номером телефона и именем. Добавить все полиси
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать сайт на Astro
верстка посадочных страниц есть
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