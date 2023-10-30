Сайт на Astro

$80
Веб-программированиеЗавершен1 заявка3 просмотра
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Требуется сделать сайт на Astro

верстка посадочных страниц есть

2 месяца назад
guest_16101209959332
Россия
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
Выбранный исполнитель
vansemak
Семен 
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
2 месяца назад
$80
10 дней
Все супер !Сделано все в обговоренные сроки.В чем я не понимал обьяснил что очень понравилось.Рекомендую!!!
Благодарю Евгений, приятно было поработать с вами над заказом) Успешного запуска проекта!