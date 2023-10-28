Создать торгового робота для Бинарных опционов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки16 просмотров
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Нужно создать торгового робота с интерфейсом или программу, для бинарных опцион для платформы Pocket Option.

Стратегия простая свечная по цвету свечи так скажем.

1. Выбор стратегии (их будет 3)
2. Выбор таймфрейма
3. Выбор времени экспирация
4 мартингейл ( свой койфицеент)
5, выбор ставки начальной
6. Стоп торговля по достижению минуса или плюса( ручная установка или процент от депозита)
7 запуск

  1. Статистика по возможности

    Как то так. Все подробности при обсуждении.
    Бюджет обговорим , жду ваше предложения

2 месяца назад
guest_1698518200964
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад