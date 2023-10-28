Реализовать компонент на фреймворке Vue !!! Запрещено использовать любые библиотеки, кроме прямых зависимостей фреймворка. Сторонние иконки разрешены. Использование тегов и стилей по прямому назначению. Стилизация по BEM. Использование препроцессоров. Стиль кода соответствует ...
Специалист по PHP и Javascript для реализации проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект состоит из более простой первоочередной задачи и более интенсивной вторичной задачи.
1. Перенос РНР сервера на хостинг WP Elementor: https://www.cairsplan.com/cairs-plan-tool. Текущий сайт запрашивает функции по сохранению контента на экране в PDF и JPG, которые осуществляются внешним сервером (т.к. веб сайт был на SquareSpace, что не давало возможности установки PHP севера). Новый вебсайт был перенесён на WP Elementor, куда нужно переместить внешний сервер, выполняющий эти две функции.
2. Нужен будет ряд дополнений к текущей странице (https://www.cairsplan.com/cairs-plan-tool). Размер работы будет обсуждаться лично.
Нужен специалист с опытом работы в PHP и Javascript. Примеры работ обязательны. Личный контакт через Zoom или Google Meet обязателен. Все боты/сообщения "Обращайтеь-поможем" будут игнорированы. Нужен реальный, адекватный, толковый специалист.
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