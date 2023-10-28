Специалист по PHP и Javascript для реализации проекта

Проект состоит из более простой первоочередной задачи и более интенсивной вторичной задачи.

1. Перенос РНР сервера на хостинг WP Elementor: https://www.cairsplan.com/cairs-plan-tool. Текущий сайт запрашивает функции по сохранению контента на экране в PDF и JPG, которые осуществляются внешним сервером (т.к. веб сайт был на SquareSpace, что не давало возможности установки PHP севера). Новый вебсайт был перенесён на WP Elementor, куда нужно переместить внешний сервер, выполняющий эти две функции.

2. Нужен будет ряд дополнений к текущей странице (https://www.cairsplan.com/cairs-plan-tool). Размер работы будет обсуждаться лично.

Нужен специалист с опытом работы в PHP и Javascript. Примеры работ обязательны. Личный контакт через Zoom или Google Meet обязателен. Все боты/сообщения "Обращайтеь-поможем" будут игнорированы. Нужен реальный, адекватный, толковый специалист.