MODx доработка сайта, задачи на сегодня

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки53 просмотра
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MODx доработка сайта, задачи на сегодня

Техническое задание пришлю файлом в ТГ

Сроки сегодня до вечера позднего

Бюджет 50$ оплата по факту готовности всех задач

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MODX
2 месяца назад
guest_1697372727199
Россия
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад