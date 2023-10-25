Здравствуйте! Необходимо разработать модуль-калькулятор согласно ТЗ. ТЗ во вложении. Модуль будет установлен на сайт с движком Вордпресс
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MODx доработка сайта, задачи на сегодня
Техническое задание пришлю файлом в ТГ
Сроки сегодня до вечера позднего
Бюджет 50$ оплата по факту готовности всех задач
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