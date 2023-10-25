Оптимизация, частичный редизайн и SEO оптимизация сайта на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки108 просмотров
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Сайт: www.ra-lewinski.de

Основные задачи:

1. Увеличить скорость загрузки сайта для мобильных устройств.

2. Исправить технические ошибки согласно предоставленному ТЗ.

3. Рассмотреть возможность легкого редизайна и обновления существующего сайта.

4. Провести комплексную SEO оптимизацию сайта: внутреннюю и внешнюю.

Требования к кандидату:

- Опыт работы с WordPress

- Знание инструментов оптимизации скорости загрузки сайтов.

- Опыт успешной SEO оптимизации других проектов.

- Портфолио выполненных проектов.

- Внимание к деталям и ответственное отношение к работе.

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-ra-lewinski-de/9p8utmr93k?hl=ru&form_factor=desktop

WordPress
2 месяца назад
lewinskig
Геннадий 
47 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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