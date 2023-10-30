Починить импорт товаров на opencart

Веб-программированиеЗавершен4 заявки127 просмотров
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Чайт bushiny.ru

Суть проблемы: выгрузка из 1С на сайт не работает. Ошибка "НЕ удалось установить соединение с сайтом"

Возможно (не точно) проблема в ssl

Нужно починить

OpenCart
2 месяца назад
dimas212
Дмитрий 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
2 месяца назад
$15
1 день
Отлично, проблему решили за 30 минут. Буду обращаться еще!
Дмитрий, отличный как человек и отличный заказчик! Четко ставит задачи! Оплата во время и без проблем ! Всем рекомендую !