Необходимо решить проблему с импортом товаров на платформе OpenCart. Выгрузка из 1С не работает из-за ошибки 'НЕ удалось установить соединение с сайтом'. Предположительная причина - проблемы с SSL. Требуется диагностика и исправление данной ошибки.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать водяной знак в формате PNG для наложения на фотографии. Важно, чтобы дизайн был красивым и современным, подходящим для использования в редакторах фотографий.Обработка фотографий14 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется починить скрипт импорта товаров на сайте с использованием Opencart. Данные из 1С импортируются, но не обрабатываются корректно. Необходимо также исправить ошибки, указанные в файле errors.log.Веб-программированиенет заявокЗавершен2 года назад
Требуется найти и устранить ошибки на сайте https://pneu.ru/. Проблемы связаны с функцией session_start(), вызванные отказом в соединении и неправильной отправкой заголовков. Необходимо анализировать код и исправить указанные проблемы.Завершен3 года назад
Необходимо устранить проблемы на сайте shinibu.ru, связанные с работой фильтра и выгрузкой данных из 1С. Требуется опыт в веб-программировании на Laravel для диагностики и исправления ошибок.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Задаем урл продавца, например https://allegro.pl/uzytkownik/roman_1982?order=qd&bmatch=cl-e2101-d3719-c3682-uni-1-3-0304 Парсер должен обойти все товары на всех страницах и вытащить из них картинки, которые имеют размер не менее 500кб, остальные не нужны. Картинки каждого товара сложить в отдельную папку и ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен одностраничник для шиномонтажа. Цель сайта - точка на яндекс картах, гео реклама в Директе.Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $2000
shinibu.ru Перенести на другую платформу, сохранив весь функционал, урлы Осовременить дизайн Ускорить работу Подружить с 1С ТЗ нет и не будет, есть только идея. Все нужно из одниз рук. ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен бот для общения с клиентами. Берет данные из xls или csv и отвечает на вопросы пользователя, например: Сколько штук в наличии НА каком складе Сколько стоит 1, 2, 4 и т.дВеб-программирование15 заявокЗакрыт5 лет назад
Настройка рекламы ВК, таргетинг. Тематика авто и мото шины буСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна интеграция аккаунта авито с amoCrm. Отображение сообщений авито в "Сделках", автоматическое заполнение профиля покупателя, аккаунтов на авито несколькоВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужен красивый прайс по шинам бу в формате pdf. Нужно быстроДизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт продатьшиныбу.рф Нужен современный минималистичный UI и UX. ТЗ нет и не будет, не умею его писать. Нужно взять лучшее от сайтов-конкурентов по этой тематике. Заявки принимаются только в формате описания вашего видения моего будущего ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать фид для Я. Маркета для сайта www.shinibu.ru в соответствии с требованиями, изложенными здесь: https://yandex.ru/support/direct/smart-banners/feeds.html Сайт реализован на Laravel, CMS самописная, встроенных инструментов для генерации фида нет, реализовывать придется на уровне сервераЗавершен6 лет назад
www.shinibu.ru фильтр поиска шин на главной: Сейчас: все товары ищутся через один стек, каждый раз грузя всю базу. Нужно: переделывать чтобы он не вызывал товары из других категорий, переделать стек чтобы товары разбиты ...Завершен7 лет назад
Починить скрипт отправки заказов на www.shinibu.ru админка самописная, что именно сломалось - не знаю, просто не отправляются заказы. Требуется диагностика и ремонт. Срочно, сегодня.Завершен7 лет назад
Нужно перенести сайт www.shinibu.ru на Opencart с сохранением всего функционалаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дизайн и наполнение группы VK.com. Именно вместе и из одних рук, просто дизайн не интересен. Тематика мотошины бу из Европы. Примеры того, что нужно скину в личку. Предложения присылайте с ссылкой на портфолио.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна программа-постер для https://auto.ru/parts/ Берем данные из csv, фото из папок, вставляем в нужные поля на сайте. Именно программа, это не ручной постинг!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна программа-постер для http://baza.drom.ru/ Берем данные из csv, фото из папок, вставляем в нужные поля на сайте. Именно программа, это не ручной постинг!Прикладное ПО5 заявокЗакрыт8 лет назад