dimas212

Дмитрий dimas212

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$95
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Починить импорт товаров на opencart

    Необходимо решить проблему с импортом товаров на платформе OpenCart. Выгрузка из 1С не работает из-за ошибки 'НЕ удалось установить соединение с сайтом'. Предположительная причина - проблемы с SSL. Требуется диагностика и исправление данной ошибки.

    Устранение ошибокOpencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Водяной знак в png

    Требуется разработать водяной знак в формате PNG для наложения на фотографии. Важно, чтобы дизайн был красивым и современным, подходящим для использования в редакторах фотографий.

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Починить импорт товаров на Opencart

    Требуется починить скрипт импорта товаров на сайте с использованием Opencart. Данные из 1С импортируются, но не обрабатываются корректно. Необходимо также исправить ошибки, указанные в файле errors.log.

    Устранение ошибокOpencart
    Веб-программированиенет заявок
    Завершен
    2 года назад

  • Найти и справить ошибку

    Требуется найти и устранить ошибки на сайте https://pneu.ru/. Проблемы связаны с функцией session_start(), вызванные отказом в соединении и неправильной отправкой заголовков. Необходимо анализировать код и исправить указанные проблемы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Починить сайт на Laravel

    Необходимо устранить проблемы на сайте shinibu.ru, связанные с работой фильтра и выгрузкой данных из 1С. Требуется опыт в веб-программировании на Laravel для диагностики и исправления ошибок.

    Laravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер картинок Allegro.pl

    Задаем урл продавца, например https://allegro.pl/uzytkownik/roman_1982?order=qd&amp;bmatch=cl-e2101-d3719-c3682-uni-1-3-0304 Парсер должен обойти все товары на всех страницах и вытащить из них картинки, которые имеют размер не менее 500кб, остальные не нужны. Картинки каждого товара сложить в отдельную папку и ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделать сайт

    $2000

    shinibu.ru Перенести на другую платформу, сохранив весь функционал, урлы Осовременить дизайн Ускорить работу Подружить с 1С ТЗ нет и не будет, есть только идея. Все нужно из одниз рук. ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта по скупке шин

    Сайт продатьшиныбу.рф Нужен современный минималистичный UI и UX. ТЗ нет и не будет, не умею его писать. Нужно взять лучшее от сайтов-конкурентов по этой тематике. Заявки принимаются только в формате описания вашего видения моего будущего ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фид Я.Маркет

    Нужно сделать фид для Я. Маркета для сайта www.shinibu.ru в соответствии с требованиями, изложенными здесь: https://yandex.ru/support/direct/smart-banners/feeds.html  Сайт реализован на  Laravel, CMS самописная,  встроенных инструментов для генерации фида нет, реализовывать придется на уровне сервера

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Переделать логику работы фильтра поиска на фреймворке

    www.shinibu.ru фильтр поиска шин на главной: Сейчас: все товары ищутся через один стек, каждый раз грузя всю базу. Нужно: переделывать чтобы он не вызывал товары из других категорий, переделать стек чтобы товары разбиты ...

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн и наполнение группы VK.com

    Дизайн и наполнение группы VK.com. Именно вместе и из одних рук, просто дизайн не интересен. Тематика мотошины бу из Европы. Примеры того, что нужно скину в личку. Предложения присылайте с ссылкой на портфолио.

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Постер для auto.ru/parts/

    Нужна программа-постер для https://auto.ru/parts/ Берем данные из csv, фото из папок, вставляем в нужные поля на сайте.  Именно программа, это не ручной постинг!

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Постер для программы

    Нужна программа-постер для http://baza.drom.ru/ Берем данные из csv, фото из папок, вставляем в нужные поля на сайте.  Именно программа, это не ручной постинг!

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

batyy
42 года
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
$80
10 баллов
2 года назад
Починить импорт товаров на Opencart
OpencartУстранение ошибок
Нормальный заказчик. Задачм ставит внятно, платит вовремя
Все отлично
Ответный отзыв
Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Починить импорт товаров на opencart
OpencartУстранение ошибок
Дмитрий, отличный как человек и отличный заказчик! Четко ставит задачи! Оплата во время и без проблем ! Всем рекомендую !
Отлично, проблему решили за 30 минут. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
$12
10 баллов
3 года назад
Найти и справить ошибку
Хороший заказчик, понятное задание, всегда на связи, оплата сразу, однозначно рекомендую!
Все супер! Менее, чем за час задача была решена! Рекомендую!
Ответный отзыв
lawrenceecnerwal
Максим 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать прайс-лист в PDF
Отличный заказчик, рекомендую с ним работать Техническое задание подробное, оплата сразу в срок, в общем работа трудностей никаких не доставила, а оставила лишь приятные впечатления с:
Все отлично)
Ответный отзыв
Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Фид Я.Маркет
Laravel
Хорошая постановка задачи. Постоянно на связи. Олата в срок. Дмитрий, спасибо! Однозначно рекомендую!
Игорь все сделал быстро, без лишних вопросов, качественно. Однозначно рекомендую.
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