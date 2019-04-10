Привет, я — графический дизайнер. Web-баннеры, полиграфия, дизайн упаковок — могу синтезировать всё вышеперечисленное.
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$10
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Портфолио
- Полиграфия152 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Все отлично)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую с ним работать Техническое задание подробное, оплата сразу в срок, в общем работа трудностей никаких не доставила, а оставила лишь приятные впечатления с:
Дизайн продукции
1 отзыв
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга