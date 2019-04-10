lawrenceecnerwal

Максим Левитан lawrenceecnerwal

 
23 годаРоссия/Нижневартовск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Привет, я — графический дизайнер. Web-баннеры, полиграфия, дизайн упаковок — могу синтезировать всё вышеперечисленное.

Портфолио и дополнительные контактные данные можно посмотреть здесь:

https://www.behance.net/lawrenceecnerwal

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
dimas212
Дмитрий 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
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Все отлично)
Отличный заказчик, рекомендую с ним работать Техническое задание подробное, оплата сразу в срок, в общем работа трудностей никаких не доставила, а оставила лишь приятные впечатления с:
Ответный отзыв
Дизайн продукции
1 отзыв
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга